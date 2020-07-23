«Будем бороться за титулы». Газизов назвал цели «Спартака» после совета директоров

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал совет директоров московского клуба.

«Обсуждали итоги сезона. Был и Тедеско, и Пилипчук, и Лисин, и Родионов. Обсудили наше взаимодействие. В принципе ничего нового, такое общение происходит перед новым сезоном. Как я считаю, перед стартом больших дел.



«Спартак» всегда должен бороться за титулы, это даже не обсуждается. Хотелось бы быстрого принятия решений, мы над этим работаем. Естественно, экономическая ситуация должна быть благоприятной. Надо работать над тем, чтобы мы зарабатывали больше, чем тратили. Это реалии, которые диктует время. Будем бороться за титулы. 8-9 августа уже начинаем играть.



Наверное, соберём журналистов на брифинг, на котором объявим нашу стратегию развития. Пока что-то жареного вам выдать не могу, я только 11 дней работаю", — передаёт слова Газизова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.