Блохин: назначение Луческу в киевское «Динамо» — плевок мне в душу

Бывший тренер киевского «Динамо» Олег Блохин прокомментировал назначение Мирчи Луческу на пост главного тренера киевлян.

«Это плевок. Это мне личный плевок. Что говорил Луческу про «Динамо», про историю, про Лобановского, про всю традицию клуба. Это плевок мне в душу.



Как динамовское сообщество к этому относится? Вы слышали — это плевок. Человек, который работал в «Шахтёре» 12 лет, наговорил столько про «Динамо», что — ну как? Вы же читали, наверное, всё это? Что он сделал в сборной Турции, «Зените»? Что он сделал? Четыре или три года уже не работает, что он может сделать с «Динамо»? Это плевок в душу. Я не забуду, что он говорил о традициях «Динамо», Лобановского и всё остальное.

Я ни при каких условиях не буду болеть за «Динамо» Луческу. Я же ещё раз говорю — это плевок мне лично в душу. Не знаю, как другие там. Думаю, для ребят, которые прошли через «Динамо», это плевок, просто плевок. Мне плевать, если даже он улучшит результаты. Дай бог, чтобы он улучшил. Но я в это не верю. Ещё раз говорю: кто угодно — только не он. Честно говоря, переживаю очень сильно за «Динамо». Но что произошло — это плевок, просто плевок. Кто угодно — только не Луческу. Были же разные кандидатуры. Но только не Луческу. Для меня это табу», — приводит слова Блохина сайт «Динамо» Киев от Шурика».