«Барселона» предложила «Арсеналу» обменять Гюэндузи на Ракитича и Видаля
Каталонская «Барселона» заинтересована в услугах игрока лондонского «Арсенала» Маттео Гюэндузи. Сине-гранатовые уже начали переговоры с «канонирами» о трансфере 21-летнего француза сообщает Footmercato.
Стоимость Гюэндузи, который выступает на позициях центрального полузащитника и опорного хавбека, оценивается в € 40,5 млн.
«Барселона» предложила «Арсеналу» обменять Маттео на Филиппе Коутиньо, но получила отказ. В новый вариант сделки каталонский клуб включил Ивана Ракитича и Артуро Видаля.
Гюэндузи перешёл в «Арсенал» из «Лорьяна» летом 2018 года за € 8 млн. Контракт француза рассчитан до 30 июня 2022 года.
В сезоне-2019/2020 Маттео помог «канонирам» в 34 матчах во всех турнирах. Полузащитник записал в свой актив 3 результативные передачи.
«Барселона» рассчитывает продать Филиппе Коутиньо за € 80 млн
- 27 июля 2020
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