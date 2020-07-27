«Барселона» предложила «Арсеналу» обменять Гюэндузи на Ракитича и Видаля

Каталонская «Барселона» заинтересована в услугах игрока лондонского «Арсенала» Маттео Гюэндузи. Сине-гранатовые уже начали переговоры с «канонирами» о трансфере 21-летнего француза сообщает Footmercato.

Стоимость Гюэндузи, который выступает на позициях центрального полузащитника и опорного хавбека, оценивается в € 40,5 млн.

«Барселона» предложила «Арсеналу» обменять Маттео на Филиппе Коутиньо, но получила отказ. В новый вариант сделки каталонский клуб включил Ивана Ракитича и Артуро Видаля.

Гюэндузи перешёл в «Арсенал» из «Лорьяна» летом 2018 года за € 8 млн. Контракт француза рассчитан до 30 июня 2022 года.

В сезоне-2019/2020 Маттео помог «канонирам» в 34 матчах во всех турнирах. Полузащитник записал в свой актив 3 результативные передачи.