Павлюченко: хочется, чтобы Кокорин перешёл в «Спартак». В «Зенит» он вряд ли вернётся

Бывший футболист «Спартака» Роман Павлюченко поделился мнением по поводу возможного перехода форварда Александра Кокорина в московский клуб.
«Саша Кокорин усилил бы «Спартак», сейчас половина команды будет новой. Если команда хочет за что-то бороться в следующем сезоне и выигрывать, нужно хорошее усиление. А Кокорин — тот нападающий, который забивает и имеет приличный уровень. Это точно будет серьёзное приобретение.
Сейчас многие клубы с ним ведут переговоры. Я не знаю планов Кокорина, но вряд ли он вернётся в «Зенит». Столько шумихи было вокруг, то отдали, то вернули. «Локомотив»? Всё будет зависеть от Саши, но я не думаю, что он пойдёт в тот клуб, который больше предложит. Лично мне хочется, чтобы он перешёл в «Спартак», — сказал Павлюченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 29 июля 2020
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