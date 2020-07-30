«Борнмут» согласился продать «Манчестер Сити» Натана Аке за £ 40 млн

Защитник «Борнмута» Натан Аке, по всей видимости, продолжит карьеру в «Манчестер Сити».
Как сообщает журналист The Athletic Питер Ратцлер в своём «твиттере», «вишни» приняли предложение «горожан» по 25-летнему футболисту. Сумма трансфера составит £ 40 млн (более € 44 млн), а с учётом бонусов может вырасти до £ 41 млн (более € 45 млн).
Ранее сообщалось, что в приобретении Аке также заинтересован его бывший клуб «Челси».
Натан защищает цвета «Борнмута» с 2016 года. Сначала он выступал за клуб на правах аренды из «Челси», после чего «вишни» выкупили его контракт. По итогам минувшего сезона английской Премьер-лиги команда заняла 18-е место в турнирной таблице и вылетела в Чемпионшип. Сам игрок принял участие в 29 матчах чемпионата, забил 2 гола, отдал 2 результативные передачи и получил 2 жёлтые карточки.
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