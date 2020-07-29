«Манчестер Сити» подписал защитника сборной Буркина-Фасо
Буркинийский защитник «Мехелена» Исса Каборе перешёл в «Манчестер Сити», сообщается на официальном сайте английского клуба.
Сумма трансфера не разглашается. Футболист подписал с «горожанами» контракт до лета 2024 года. В следующем сезоне Каборе будет выступать за «Мехелен» на правах аренды.
Каборе перешёл в «Мехелен» летом 2019 года из буркинийского клуба «Рахимо». В нынешнем сезоне 19-летний защитник принял участие в пяти матчах чемпионата Бельгии (все — в основном составе), в которых стал автором одной результативной передачи. Каборе с 2019 года вызывается в сборную Буркина-Фасо, за которую сыграл два матча.
«Манчестер Сити» финишировал на втором месте в Премьер-лиге и завоевал путёвку в Лигу чемпионов.
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