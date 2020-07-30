Агент: Озил останется в «Арсенале» до лета 2021 года

Эркут Согут, агент полузащитника «Арсенала» Месута Озила, сообщил, что игрок останется в лондонской команде до лета сезона-2020/2021.



«Не думаю, что в случае в Месутом будут какие-то изменения до лета 2021 года. У него есть контракт. Никаких изменений не планируется. Он останется в «Арсенале», — приводит слова Согута Fanatik.



Озил защищает цвета «Арсенала» с 2013 года, а ранее выступал за «Реал», «Вердер» и «Шальке-04». В сезоне-2019/2020 Месут принял участие в 18 матчах английской Премьер-лиги, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

Лондонский «Арсенал» набрал 56 очков в 38 матчах и занял 8-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2019/2020. Чемпионом страны стал «Ливерпуль», в 38 матчах набравший 99 очков.