«Спартак» презентовал форму на сезон-2020/2021

Московский «Спартак» и Nike представили форму красно-белых, в которой команда будет выступать в сезоне-2020/2021.

В дизайн гостевой и домашней формы добавлены чёрные элементы, эта идея навеяна чемпионским сезоном-2016/2017, когда в качестве резервной формы использовался чёрный комплект.

Новая домашняя форма «Спартака» выполнена в красном цвете с нанесённым узором-гравировкой в виде контуров ромба. Символически узор обозначает бриллиант.

Гостевая форма представлена в классическом белом цвете и дополнена боковыми полосами с новым узором.

Форма произведена из переработанного полиэстера, что обеспечивает меньшее негативное воздействие на окружающую среду.

В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги «Спартак» занял 7-е место. Чемпионский титул достался «Зениту».