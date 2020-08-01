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«Спартак» презентовал форму на сезон-2020/2021

«Спартак» презентовал форму на сезон-2020/2021
Футбол / РПЛ 0

Московский «Спартак» и Nike представили форму красно-белых, в которой команда будет выступать в сезоне-2020/2021.

В дизайн гостевой и домашней формы добавлены чёрные элементы, эта идея навеяна чемпионским сезоном-2016/2017, когда в качестве резервной формы использовался чёрный комплект.

Новая домашняя форма «Спартака» выполнена в красном цвете с нанесённым узором-гравировкой в виде контуров ромба. Символически узор обозначает бриллиант.

Гостевая форма представлена в классическом белом цвете и дополнена боковыми полосами с новым узором.

Форма произведена из переработанного полиэстера, что обеспечивает меньшее негативное воздействие на окружающую среду.

В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги «Спартак» занял 7-е место. Чемпионский титул достался «Зениту».

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