Слуцкий: увидел РПЛ иной, чем 3 года назад. Очень многие команды глубоко обороняются

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мнением об изменениях в игре команд чемпионата России.
«Не могу назвать самый сложный отрезок сезона. Самый сложный матч? Домашний с «Оренбургом». После той встречи мы остались в РПЛ. У нас стало 30 очков. Тогда еще ситуация была тяжелая. То летели, то не летели. На 12 часов дня не было разрешения Роспотребнадзора. Сложно готовиться в условиях, когда не знаешь, состоится матч или нет. Тот матч складывался тяжело, но мы выиграли — 1:0.
У нас еще не сформулирована официальная задача на следующий сезон. Не думаю, что она будет звучать как какое-то конкретное место в таблице. В прошлом сезоне мы могли подняться и выше, потому что последняя встреча была со «Спартаком». Можно было выше, но это были локальные задачи.
Изменился ли я за полгода? Человеку сложно оценивать свои изменения. Вернувшись из длинной зарубежной командировки, какие-то вещи меняются в тренировочном процессе, во взгляде на игру, во взаимоотношении с игроками. Увидел чемпионат России несколько иным, чем три года назад. Есть очень много команд, которые глубоко обороняются. Схема в три центральных защитника, которая мало где используется в ведущих командах мира, у нас доминирует.
Сейчас даже с «Рубином», который не фаворит, могли начинать обороняться в 25 метрах от своих ворот. Есть специфика, сложности, определенные моменты вскрывания глубокой позиционной обороны у многих команд. Даже ведущие клубы, как «Спартак», не гнушаются играть на контратаках. Эти вещи несколько удивили", — цитирует Слуцкого «Матч ТВ».
- 1 августа 2020
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