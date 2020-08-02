«Глупый человек не умеет шутить и не понимает шуток». Артём Дзюба обратился к подписчикам

Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба обратился к подписчикам в «сториз» на своей странице в "Инстаграме".

«К юмору отношусь прекрасно. Как говорили умные люди: „Люди без чувства юмора обладают маленьким интеллектом“. Поэтому человек априори глупый не умеет шутить и не понимает шуток. Человек с хорошим юмором всегда несёт позитив, от этого позитива люди заряжаются. Поэтому, уважаемые наши россияне и не только, улыбайтесь, наслаждайтесь жизнью и будьте всегда приветливы», — сказал Дзюба.

Дзюба защищает цвета «Зенита» с 2015 года, а половину сезона-2017/2018 провёл в тульском «Арсенале». В минувшем сезоне Дзюба принял участие в 28 матчах Российской Премьер-Лиги и помог «Зениту» добыть второй подряд чемпионский титул. На счету игрока 17 голов и 12 результативных передач.