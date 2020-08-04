Агент Серхи Роберто опроверг информацию об интересе со стороны «Манчестер Сити»

Хосеп Мария Оробитг, агент защитника «Барселоны» Серхи Роберто, прокомментировал информацию о возможном переходе футболиста в «Манчестер Сити».



«Серхи не планирует покидать „Барселону“. Сейчас нет клубов, проявляющих к нему интерес, и „Барселона“ также не делала игроку никаких предложений», — приводит слова Оробитга Manchester Evening News.



Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» планирует активизировать переговоры с «Барселоной» о трансфере Роберто по окончании нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.



Трансферная стоимость Серхи оценивается в € 40 млн. Его контракт с сине-гранатовыми рассчитан до 30 июня 2022 года. В кампании-2019/2020 Роберто помог «Барселоне» в 37 матчах во всех турнирах. Защитник забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

«Манчестер Сити» готов заплатить большую сумму за Серхи Роберто