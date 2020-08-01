«Манчестер Сити» готов заплатить большую сумму за Серхи Роберто

«Манчестер Сити» заинтересован в услугах правого защитника каталонской «Барселоны» Серхи Роберто. «Горожане» планируют приобрести 28-летнего испанца в это летнее трансферное окно, сообщает Sport.es.
В «Сити» понимают, что сини-гранатовые запросят большую сумму за Роберто, но это не отпугивает шестикратных чемпионов Англии. В сделку могут включить центрального защитника Эрика Гарсию, который хочет вернуться в каталонский клуб.
«Сити» планирует активизировать переговоры с «Барселоной» по окончании нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.
Трансферная стоимость Серхи оценивается в € 40 млн. Его контракт с сине-гранатовыми рассчитан до 30 июня 2022 года.
В кампании-2019/2020 Роберто помог «Барселоне» в 37 матчах во всех турнирах. Защитник записал в свой актив 1 гол и 2 результативные передачи.
- 1 августа 2020
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