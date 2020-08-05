РФС будет контролировать нагрузки игроков сборных с помощью единой системы

В Российском футбольном союзе создана единая система контроля за тренировочными и соревновательными нагрузками игроков института сборных команд России.

Сообщается, что это стало возможно благодаря приобретению испанской системы отслеживания двигательной активности GPS.

«Если раньше (в течение четырёх лет) подобная система применялась только в мужской национальной сборной команде, то сейчас мы можем получать данные по всем игрокам, начиная с самого младшего возраста. Это позволит проводить сравнение между футболистами в рамках вертикали сборных России, оценивать их потенциальные возможности и динамику развития, определять критерии и требования, необходимые для международного уровня. Применение данных систем официально разрешено в официальных встречах, что дает возможность тренеру наблюдать за каждым из игроков в режиме реального времени.



Подобная практика характерна для целого ряда национальных футбольных ассоциаций. Например, федерация футбола Бельгии, чья сборная является лидером в рейтинге ФИФА, использует единый подход по отслеживанию данных каждого игрока, входящего в состав сборных команд. Из клубов данную систему использует, в частности, испанская „Барселона“, — приводит слова руководителя департамента сборных команд РФС Андрея Лексакова сайт организации.