Тренер сборной Узбекистана: мне приятно, что Урунов попал в великий «Спартак»

Главный тренер сборной Узбекистана Вадим Абрамов прокомментировал переход Остона Урунова в московский «Спартак».
«Не обсуждали с Уруновым переход в «Спартак». У него есть свои агенты. Мне приятно, что игрок сборной Узбекистана попал в такой клуб, как великий «Спартак». Надеемся, это принесёт пользу ему, а он – национальной команде. Думаю, будет достойно выступать за «Спартак», и будет приятно за всех узбекских футболистов. Он не первый игрок из нашей страны в истории красно-белых. Будем надеяться, что он достойно продолжит плеяду узбекских футболистов в «Спартаке».
Безусловно, я поддерживаю его решение о переходе. Конечно, возможен и вариант, при котором Остон не будет иметь регулярной игровой практики. Но у него есть определённый талант, и будет здорово, если его смогут развить в «Спартаке». В каждой стране есть свои плюсы и минусы. Ничего сложного в этой ситуации не произойдёт. Не будет получать игровой практики Остон – в сборной Узбекистана на его месте будет другой футболист.
Человеческие качества Остона характеризовать не буду, потому что не знаком с ним близко. Что касается игровых качеств, в Узбекистане он подавал надежды и неплохо выглядел. Хорошая обводка, приличные физические данные для его возраста. Когда мы соперничали, обращали внимание, что это парень, который может взять на себя игру, обыграть и ударить», — приводит слова тренера «Всепроспорт».
- 5 августа 2020
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