Тедеско рассказал о проблемах Бакаева

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о сильных и слабых сторонах полузащитника Зелимхана Бакаева.

«Бакаев очень важен для «Спартака». За весь сезон не знаю, сколько очков он нам принес — 15–18? Он забивал, отдавал голевые передачи, в частности в домашней встрече с «Крыльями Советов» отдал передачу, когда Понсе сделал счет 1:0. Забил «Динамо» и ЦСКА… После зимних сборов он был в очень хорошей форме, но потом была пауза, он заболел коронавирусом и не играл на 100%. Но даже если Бака готов на 85%, он может приносить пользу команде. Главное – мы всегда ожидаем от Бакаева большего, чем от остальных. Он уже показал, на что способен, когда играет на пределе. Никто не может играть на пределе возможностей в каждом матче. Но он первый, кто хочет так играть. Иногда прошу его быть спокойнее, думать свободно и получать удовольствие от игры. Но он молод – с опытом в некоторых ситуациях он будет играть проще. Получит мяч и, если есть силы, пойдет обводить один в один, а если сил нет, то спокойно отдаст передачу. В этом мы пытаемся ему помочь. Одно дело — «физика», но, если человек болен, ему нужно время, чтобы вернуть силы.

Мы проводили тесты до зимних сборов и после. После коронавируса игроки потеряли 15–25% формы, хотя после зимних сборов она была отличной. Но это касается не только Бакаева, а около 70% игроков команды. Можно работать, бегать, проводить тренировки в Zoom, но, когда играешь на поле, есть постоянная смена направлений, интенсивность и единоборства, а это совсем другое", — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.