«Милан» объявил о переходе французского защитника Калюлю
«Милан» подписал контракт с защитником Пьером Калюлю до 2025 года. Об этом сообщает официальный сайт итальянского клуба.
20-летний игрок ранее выступал за «Лион». Калюлю стал первым трансфером «Милана» в текущее окно.
Ранее сообщалось, что 27-летний ивуарийский защитник лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Серж Орье принял предложение о переходе в «Милан». Однако прежде чем осуществить трансфер ивуарийца, итальянцы будут вынуждены продать одного из двух крайних защитников – Давида Калабрию или Андреа Конти.
Также в СМИ была информация, что защитник «Норвич Сити» Бен Годфри может продолжить карьеру в «Милане».
Итальянский клуб в минувшем сезоне Серии А занял шестое место, набрав 66 очков. Отставание от чемпиона, «Ювентуса», составило 17 баллов.
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