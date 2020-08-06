Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Милан» объявил о переходе французского защитника Калюлю

«Милан» объявил о переходе французского защитника Калюлю
Футбол / Италия 0

«Милан» подписал контракт с защитником Пьером Калюлю до 2025 года. Об этом сообщает официальный сайт итальянского клуба.

20-летний игрок ранее выступал за «Лион». Калюлю стал первым трансфером «Милана» в текущее окно.

Ранее сообщалось, что 27-летний ивуарийский защитник лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Серж Орье принял предложение о переходе в «Милан». Однако прежде чем осуществить трансфер ивуарийца, итальянцы будут вынуждены продать одного из двух крайних защитников – Давида Калабрию или Андреа Конти.

Также в СМИ была информация, что защитник «Норвич Сити» Бен Годфри может продолжить карьеру в «Милане».

Итальянский клуб в минувшем сезоне Серии А занял шестое место, набрав 66 очков. Отставание от чемпиона, «Ювентуса», составило 17 баллов.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020