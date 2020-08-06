Прокопец: швейцарский прокурор нарушил закон, а дело открыли против Инфантино

В новом выпуске подкаста «SILA Права» Михаил Прокопец и Юрий Зайцев рассказывают всё о трансферах футболистов, а также затрагивают главные новости из мира спорта. В частности, рассуждают об открытом уголовном деле против президента ФИФА Джанни Инфантино.



«Исходя из наших реалий, уголовное дело, открытое швейцарской прокуратурой против Инфантино, очень сложно для понимания. Казалось бы, что такого он совершил – ну встретился с прокурором, ну не было это запротоколировано. Как впоследствии выяснилось, было минимум три таких встречи, и ни об одной из них информация не попала в прокуратуру. Может быть, на этих встречах ничего плохого и не происходило, но тем не менее в Швейцарии это является нарушением закона. Хотя лично моё мнение, что протоколирование встреч было обязанностью самого прокурора, а не Инфантино, поэтому я думаю, что у президента ФИФА не должны возникнуть большие проблемы из-за этого дела», — сказал Михаил Прокопец.



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