«Байер» обыграл «Рейнджерс» и встретится с «Интером» в 1/4 финала Лиги Европы

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы «Байер» принимал шотландский «Рейнджерс». Встреча прошла на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Единственный мяч в ворота гостей забил нападающий «Байера» Мусса Диаби. Полузащитник Чарлес Арангис с центра поля исполнил заброс к штрафной «Рейнджерс», Диаби проскочил между двумя защитниками, грудью протолкнул мяч себе на ход, а в завершении пробил под перекладину ворот.

Первый матч противостояния завершился победой «Байера» со счётом 3:1. Немецкая команда пробилась в следующую стадию плей-офф Лиги Европы. В четвертьфинале турнира «Байеру» предстоит встреча с миланским «Интером».

В сезоне-2018/2019 «Байер» завершил выступления в 1/16 финала турнира.