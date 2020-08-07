В матче за Суперкубок России в случае ничьей будет дополнительное время

Российская Премьер-Лига определилась с форматом проведения матча за Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом».
Как стало известно «Чемпионату», в случае ничьей в основное время встречи будет назначено дополнительное время. Также в первые 90 минут каждая из команд сможет провести по пять замен, а в дополнительные полчаса – ещё по одной.
Матч за Суперкубок России «Зенит» – «Локомотив» состоится сегодня, 7 августа. Встреча пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
В минувшем сезоне «Зенит» во второй раз подряд завоевал титул чемпиона России. Также сине-бело-голубые стали обладателями Кубка страны. «Локомотив» сыграет в матче за Суперкубок на правах серебряного призёра Российской Премьер-Лиги.
- 7 августа 2020
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