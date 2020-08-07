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Валерий Карпин: «Сочи» поступил мерзко? Я считаю, что да

Валерий Карпин: «Сочи» поступил мерзко? Я считаю, что да
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился мнением о поведении «Сочи» после возобновления минувшего розыгрыша Российской Премьер-Лиги.

Напомним, в стане ростовчан случилась вспышка коронавируса, из-за чего команда не могла выпустить основной состав на матч с сочинцами. Жёлто-синие попросили соперника о переносе встречи, однако получили отказ и были вынуждены сыграть молодёжным составом, в котором каждый игрок был младше 20 лет. «Сочи» победил со счётом 10:1.

«Сочи» поступил мерзко? Я считаю, что да. Даже не в плане переноса, а того, что они там потом творили. И радовались. Обыгрывали нетренированных 16-летних детей, и, забивая седьмой-восьмой гол, они ещё должны радоваться. Это вообще за гранью. Какую команду дал бы я? В первом тайме забили четыре – и всё, стойте и катайте яйца», — сказал Карпин в ролике на канале «Коммент.Шоу» в YouTube.

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