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«Блаженный» Дзюба после выигранного требла. Лучшие фото с матча за Суперкубок

Артём Дзюба
«Блаженный» Дзюба после выигранного требла. Лучшие фото с матча за Суперкубок
Футбол / Кубок России 0

Вчера, 7 августа, в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» санкт-петербургский «Зенит» обыграл «Локомотив» и стал обладателем Суперкубка России сезона-2019/2020.

На 14-й минуте Артём Дзюба открыл счёт в матче — защитник сине-бело-голубых Дуглас Сантос на фланге получил мяч от Ярослава Ракицкого и закрутил подачу в центр штрафной, где защитник «Локомотива» Ведран Чорлука не углядел за Артёмом, который здорово выпрыгнул и головой пробил в дальний угол ворот. На 69-й минуте встречи Магомед Оздоев удвоил преимущество «Зенита».

На 72-й минуте матча Ведран Чорлука сократил разрыв в счёте. Антон Миранчук навесил с углового в центр штрафной площади, где Чорлука оторвался от новичка «Зенита» Деяна Ловрена и вколотил мяч в правый угол ворот.

Лучшие кадры с матча «Зенит» — «Локомотив» — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов «Чемпионата» Александра Сафонова и Дмитрия Голубовича.

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