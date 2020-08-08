«Локомотив» объявил о трансфере Виталия Лисаковича на встрече с болельщиками

Нападающий солигорского «Шахтёра» Виталий Лисакович стал игроком московского «Локомотива», передаёт корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова. «Железнодорожники» объявили о трансфере белорусского футболиста во время встречи с болельщиками.

Контракт Лисаковича с «Локомотивом» рассчитан на четыре года. 22-летний белорусский форвард будет выступать за «железнодорожников» под 88-м номером.

Лисакович является воспитанником солигорского «Шахтёра». За основную команду белорусского клуба форвард выступал с 2014 года. В нынешнем сезоне Лисакович принял участие в 18 матчах чемпионата Беларуси, забил 9 голов и отдал 4 результативные передачи. С 2019 года Лисакович вызывается в национальную команду Беларуси.