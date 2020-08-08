«Ты не можешь сделать всё в одиночку». Сестра поддержала Роналду после вылета из ЛЧ

Эльма Авейру, сестра португальского нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, поддержала брата после вылета туринской команды из Лиги чемпионов.



«Ты сделал всё что было возможно, и я горжусь, видя твою игру и самоотдачу. Но, к сожалению, ты не можешь сделать всё в одиночку. Это просто невозможно! Ты знаешь, таков футбол. Но помни: ты сделал всё что мог и по-прежнему остаёшься лучшим», — написала Авейру на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов туринский «Ювентус» обыграл «Лион». Встреча проходила на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей дубль на счету Роналду. За «Лион» забил Мемфис Депай. Однако, несмотря на победу, «Ювентус» не смог выйти в 1/4 финала Лиги чемпионов по правилу гостевого гола. В первом матче «Лион» обыграл «Ювентус» со счётом 1:0.