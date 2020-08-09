Инсинье: единственное, в чём «Наполи» уступил «Барселоне» — реализация

Полузащитник итальянского «Наполи» Лоренцо Инсинье прокомментировал поражение своей команды (1:3) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной».

«Вылет нас очень разочаровал. Мы знали, что против нас выйдет великая команда и самое обидное, что играли мы при этом хорошо, но сделали много ошибок в первом тайме. Я уверен, что с Дженнаро Гаттузо мы будем только расти, и в следующем сезоне выступим сильнее. У нас есть проблемы с реализацией голевых моментов: и в Лиге чемпионов, и в Серии А. Это касается всей команды, в том числе и меня. Я не думаю, что „Барселона“ сегодня превзошла нас в чём-то кроме реализации. Сейчас мы перезарядим батарейки и будем готовиться к новому сезону. У „Наполи“ большой потенциал», — сказал Инсинье в интервью Sky Sport Italia.