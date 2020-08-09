Гаттузо: «Наполи» держал «Барселону» под давлением

Главный тренер итальянского «Наполи» Дженнаро Гаттузо прокомментировал поражение своей команды в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (1:3).
«Очень жаль, что мы проиграли, потому что наше „затемнение“ длилось всего лишь полчаса — те полчаса, за которые мы пропустили три мяча: мы сделали несколько непростительных ошибок. Но в то же время я видел, что „Наполи“ почти весь матче держал „Барсу“ под давлением. У нас было больше ударов в створ, мы дольше владели мячом, выигрывали единоборства. Во втором тайме „Барселона“ просела — кто-то сказал, что „Барселона“ сегодня играла резервным составом, но я не понимаю о чём речь: перед нами была команда мирового уровня, чей состав стоит десятки миллионов евро», — приводит слова Гаттузо Football Italia.
«Барселона», обыгравшая «Наполи», сыграет в 1/4 финала с мюнхенской «Баварией». Встреча состоится в Лиссабоне 14 августа, стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.
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