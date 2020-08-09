Бегич: «Локомотив» умеет играть в футбол, это качественная команда
Защитник казанского «Рубина» Силвие Бегич поделился ожиданиями от матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом».
«После заключительного матча прошлого сезона у нас было четыре выходных, потом снова приступили к тренировкам. Тренировки тяжёлые, но, думаю, к матчу подойдем в хорошем состоянии. «Локомотив» — трудная, качественная команда, умеет играть в футбол, много хороших игроков. Нам, конечно, будет тяжело, но мы готовимся к матчу, провели плодотворные тренировки, поэтому встреча будет хорошая», — приводит слова Бегича официальный сайт «Рубина».
Матч 1-го тура чемпионата России «Рубин» — «Локомотив» состоится 11 августа на стадионе «Казань Арена». Начало — в 20:00 мск.
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