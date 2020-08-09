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Тедеско отреагировал на заявление Федуна о намерении сняться с чемпионата

Тедеско отреагировал на заявление Федуна о намерении сняться с чемпионата
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско отреагировал на заявление владельца клуба Леонида Федуна снять команду с чемпионата России.

Арбитр встречи Василий Казарцев назначил в ворота красно-белых два пенальти. Оба одиннадцатиметровых игроки гостей реализовали и ушли за счёт этого от поражения. В составе «Спартака» отличились Александр Соболев и Джордан Ларссон.

После игры Леонид Федун заявил, что «Спартак» намерен сняться с чемпионата.

«Федун сказал, что готов снять команду с чемпионата? В прошлом сезоне был ряд матчей с похожими обстоятельствами. Внутри не говорим о судействе, подбадриваем, просим не трогать в единоборствах других игроков. Но это футбол, это высшая лига, а единоборства – часть этого. Моменты у нас были. Если бы мы забили 3-4-5, то этих разговоров бы не было», — передаёт слова тренера корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

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