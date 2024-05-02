Денис Бояринцев: нынешний сезон РПЛ — самый интересный за последние пять лет

Бывший футболист московского «Спартака» Денис Бояринцев поделился мнением о борьбе за медали в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Последние годы «Зенит» за несколько туров до конца становился чемпионом. Это самый интересный чемпионат за последние пять лет, наверное. Не припомню такой концовки. «Краснодар» с «Зенитом» так и будут бороться за первую строчку, а на третье место команд пять претендует: «Динамо», «Локомотив», ЦСКА, «Спартак», «Крылья Советов». Да и «Рубин» с «Ростовом» могут включиться в борьбу. Интересно будет понаблюдать, потому что и «Динамо» спотыкается, и ЦСКА дома «Ахмату» проиграл», — приводит слова Бояринцева Legalbet.

Напомним, после 26 сыгранных туров санкт-петербургский «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Сергея Семака набрала 50 очков. На второй строчке располагается «Краснодар», имеющий в своём активе, также, 50 очков. На третьем месте идёт московское «Динамо» с 47 очками.