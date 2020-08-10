Ибрагимович, Холанд и Фернандеш вошли в символическую сборную лучших трансферов сезона

Популярный статистический портал Whoscored опубликовал символическую сборную из лучших трансферов прошедшего сезона 5 лучших европейских чемпионатов.
Так, место в воротах занял 27-летний финский голкипер «Брешии» Есс Йоронен, перешедший из «Копенгагена».
Линия обороны выглядит следующим образом: по краям расположились французский защитник «Милана» Тео Эрнандес и футболист «Вольфсбурга» Кевин Мбабу, в центре – Матс Хуммельс из «Боруссии Дортмунд» и Гарри Магуайр, представляющий «Манчестер Юнайтед».
В тройке полузащитников оказались сразу два представителя французской Лиги 1 – это Тежи Саванье из «Монпелье» и Идрисса Гейе из «ПСЖ». Ещё одним хавбеком вошедшим в эту сборную стал самый дорогостоящий трансфер этой зимы – Бруну Фернандеш, ставший игроком «Манчестер Юнайтед» за € 55 млн, перейдя из «Спортинга».
Линия нападения была сформирована также из трёх игроков. На острие атаки оказался 38-летний форвард «Милана» Златан Ибрагимович, а по краям оказались Виссам Бен-Йеддер из «Монако» и Эрлинг Холанд из «Боруссии Дортмунд».
- 10 августа 2020
-
04:08
-
02:55
-
02:31
-
01:57
-
01:39
-
00:47
-
00:39
-
00:34
-
00:24
-
00:19
-
00:16
-
00:14
-
00:05
- 9 августа 2020
-
23:55
-
23:49
-
23:44
-
23:36
-
23:32
-
23:27
-
23:25
-
23:20
-
23:17
-
23:14
-
23:08
-
23:05
-
23:01
-
23:00
-
22:45
-
22:44
-
22:42
-
22:40
-
22:36
-
22:36
-
22:31
-
22:31