Ибрагимович, Холанд и Фернандеш вошли в символическую сборную лучших трансферов сезона

Популярный статистический портал Whoscored опубликовал символическую сборную из лучших трансферов прошедшего сезона 5 лучших европейских чемпионатов.

Так, место в воротах занял 27-летний финский голкипер «Брешии» Есс Йоронен, перешедший из «Копенгагена».

Линия обороны выглядит следующим образом: по краям расположились французский защитник «Милана» Тео Эрнандес и футболист «Вольфсбурга» Кевин Мбабу, в центре – Матс Хуммельс из «Боруссии Дортмунд» и Гарри Магуайр, представляющий «Манчестер Юнайтед».

В тройке полузащитников оказались сразу два представителя французской Лиги 1 – это Тежи Саванье из «Монпелье» и Идрисса Гейе из «ПСЖ». Ещё одним хавбеком вошедшим в эту сборную стал самый дорогостоящий трансфер этой зимы – Бруну Фернандеш, ставший игроком «Манчестер Юнайтед» за € 55 млн, перейдя из «Спортинга».

Линия нападения была сформирована также из трёх игроков. На острие атаки оказался 38-летний форвард «Милана» Златан Ибрагимович, а по краям оказались Виссам Бен-Йеддер из «Монако» и Эрлинг Холанд из «Боруссии Дортмунд».