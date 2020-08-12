Деян Ловрен: хорошо начинать сезон с победы

Защитник «Зенита» Деян Ловрен в социальных сетях прокомментировал победу петербургской команды в матче первого тура Российской Премьер-Лиги с «Ротором» (2:0).



«Хорошо начинать сезон с победы. Мы не пропустили и заработали три очка. Мы продолжим через несколько дней.



Отличная работа, парни», — написал Ловрен в "Инстаграме".

Напомним, что «Зенит» одержал победу благодаря голам Артёма Дзюбы и Себастьяна Дриусси. На 21-й минуте встречи российский нападающий открыл счёт, забив после передачи Дриусси. Во втором тайме, на 79-й минуте, аргентинский футболист удвоил преимущество петербургской команды.

В следующем туре «Зенит» сыграет с «Ростовом». Матч пройдёт в субботу, 15 августа. Начало встречи — в 20:00 мск.