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Деян Ловрен: хорошо начинать сезон с победы

Деян Ловрен: хорошо начинать сезон с победы
Футбол / РПЛ 0

Защитник «Зенита» Деян Ловрен в социальных сетях прокомментировал победу петербургской команды в матче первого тура Российской Премьер-Лиги с «Ротором» (2:0).

«Хорошо начинать сезон с победы. Мы не пропустили и заработали три очка. Мы продолжим через несколько дней.

Отличная работа, парни», — написал Ловрен в "Инстаграме".

Напомним, что «Зенит» одержал победу благодаря голам Артёма Дзюбы и Себастьяна Дриусси. На 21-й минуте встречи российский нападающий открыл счёт, забив после передачи Дриусси. Во втором тайме, на 79-й минуте, аргентинский футболист удвоил преимущество петербургской команды.

В следующем туре «Зенит» сыграет с «Ростовом». Матч пройдёт в субботу, 15 августа. Начало встречи — в 20:00 мск.

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