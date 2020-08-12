Врач «Спартака» Бутовский покидает клуб

Врач Михаил Бутовский покидает московский «Спартак», сообщается на официальном сайте красно-белых.



«Михаил Бутовский принял решение оставить должность врача первой команды «Спартака», которую занимал с лета прошлого года.



Сегодня, 12 августа, перед утренней тренировкой Михаил Сергеевич попрощался с командой.



ФК «Спартак-Москва» благодарит Михаила Бутовского за проделанную работу и профессионализм.



Спасибо, док! Успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении пресс-службы московского клуба.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что врач московского «Спартака» Михаил Бутовский перейдёт на аналогичную должность в казанский «Рубин».

В следующем туре «Спартак» примет грозненский «Ахмат». Матч состоится 14 августа.