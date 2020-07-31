Врач «Спартака» Михаил Бутовский перейдёт в «Рубин»
Как стало известно «Чемпионату», врач московского «Спартака» Михаил Бутовский перейдёт на аналогичную должность в казанский «Рубин».
Ранее «Спартак» покинули коммерческий директор Алексей Власов, пресс-атташе Антон Лисин и генеральный директор Томас Цорн.
«Спартак» завершил сезон-2019/2020 на седьмом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 30 матчах красно-белые одержали 11 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели 13 поражений.
«Рубин» в минувшей кампании финишировал 10-м в РПЛ. В 30 встречах казанская команда одержала 8 побед, 11 раз сыграла вничью и потерпела 11 поражений.
В первом матче сезона-2020/2021 «Спартак» сыграет с «Сочи». Встреча состоится в Москве на стадионе «Открытие Арена» 9 августа, начало — в 20:00 мск.
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