Врач «Спартака» Михаил Бутовский перейдёт в «Рубин»

Как стало известно «Чемпионату», врач московского «Спартака» Михаил Бутовский перейдёт на аналогичную должность в казанский «Рубин».

Ранее «Спартак» покинули коммерческий директор Алексей Власов, пресс-атташе Антон Лисин и генеральный директор Томас Цорн.

«Спартак» завершил сезон-2019/2020 на седьмом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 30 матчах красно-белые одержали 11 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели 13 поражений.

«Рубин» в минувшей кампании финишировал 10-м в РПЛ. В 30 встречах казанская команда одержала 8 побед, 11 раз сыграла вничью и потерпела 11 поражений.

В первом матче сезона-2020/2021 «Спартак» сыграет с «Сочи». Встреча состоится в Москве на стадионе «Открытие Арена» 9 августа, начало — в 20:00 мск.