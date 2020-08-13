Тедеско рассказал, как в команде отреагировали на заявление Федуна

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско ответил на вопрос, как команда отреагировала на заявление владельца клуба Леонида Федуна после матча с «Сочи».

Напомним, что Леонид Федун пообещал снять команду с чемпионата России. Причиной такого заявления стало скандальное судейство арбитра Василия Казарцева.

«Как команда восприняла слова Федуна о снятии и ситуацию вокруг матча с „Сочи“? Мы обсудили игру, никогда не говорим о судействе внутри. Нужно обсуждать то, что мы можем изменить, что можем улучшить, на что мы можем повлиять. Разобрали оба тайма, показали начало атаки, прессинг, атаку – в общем и целом матч был неплохой, вели игру, но есть над чем работать и дальше», — передаёт слова главного тренера команды корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.