Румменигге: Дэвис позаботится о Месси

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге рассказал, как клуб собирается справиться с нападающим «Барселоны» Лионелем Месси в матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
«Альфонсо Дэвис провёл отличный сезон и был справедливо признан новичком года в Бундеслиге. Если Месси сыграет на правом фланге, то Альфонсо позаботится о нём. Это трудная, но интересная задача. В этом сезоне Дэвиса не обыгрывали и не обгоняли", — приводит слова Румменигге Goal.
Матч «Барселона» — «Бавария» состоится 14 августа в португальском городе Лиссабоне на стадионе «Да Луш». Начало встречи — в 22:00 мск. Обслужит матч словенская бригада арбитров во главе с Дамиром Скоминой, ассистировать ему будут судьи на линиях Юре Прапротник и Роберт Вукан. Резервный судья — Артур Соареш Диаш (Португалия).
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