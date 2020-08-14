Маммана и Жоаозиньо остались в запасе «Сочи» на матч с «Химками»

Стали известны стартовые составы «Сочи» и «Химок» на матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Сочи»: Джанаев, Терехов, Заика, Маргасов, Мевля, Миладинович, Бурмистров, Полоз, Цаллагов, Нобоа, Руденко.
Запасные: Н. Заболотный, Новосельцев, Калугин, Маммана, Набиуллин, Бахтияров, Боковой, А. Заболотный, Жоаозиньо, Конате.
«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Мартусевич, Корян, Трошечкин, Боженов, Полярус, Дядюн, Алиев.
Запасные: Хомич, Генералов, Тихонов, Мурнин, Кухарчук, Засеев, Ломовицкий, Мишуков, Липовой.
Встреча 2-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи, стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
В 1-м туре «Сочи» на выезде сыграл вничью со «Спартаком» (2:2). «Химки» в свою очередь дома проиграли ЦСКА (0:2).
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