Газизов: где Тедеско? После игры всё скажу

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал отсутствие главного тренера Доменико Тедеско в заявке на матч с «Ахматом».

«Давайте не будем о судействе. Где Тедеско? После игры всё скажу», — передаёт слова Газизова корреспондент «Чемпионата» Гаяне Аракелян.

Тедеско отсутствует в заявке команды на матч с «Ахматом», опубликованной на сайте РПЛ. Вместо Тедеско руководить командой будет его помощник Андреас Хинкель.



Встреча 2-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Открытие Арена» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным из Дмитрова. Помогать ему будут ассистенты Алексей Воронцов (Ярославль) и Валентин Мурашов (Москва). Резервный рефери – Владимир Сельдяков (Балашиха).