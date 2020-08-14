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Газизов: где Тедеско? После игры всё скажу

Газизов: где Тедеско? После игры всё скажу
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал отсутствие главного тренера Доменико Тедеско в заявке на матч с «Ахматом».

«Давайте не будем о судействе. Где Тедеско? После игры всё скажу», — передаёт слова Газизова корреспондент «Чемпионата» Гаяне Аракелян.

Тедеско отсутствует в заявке команды на матч с «Ахматом», опубликованной на сайте РПЛ. Вместо Тедеско руководить командой будет его помощник Андреас Хинкель.

Встреча 2-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Открытие Арена» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным из Дмитрова. Помогать ему будут ассистенты Алексей Воронцов (Ярославль) и Валентин Мурашов (Москва). Резервный рефери – Владимир Сельдяков (Балашиха).

Тедеско не попал в заявку «Спартака» на матч с «Ахматом»
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