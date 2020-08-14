Тедеско не попал в заявку «Спартака» на матч с «Ахматом»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско отсутствует в заявке команды на матч с «Ахматом», опубликованной на сайте РПЛ.

Вместо Тедеско руководить командой будет его помощник Андреас Хинкель.

Встреча 2-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Открытие Арена» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным из Дмитрова. Помогать ему будут ассистенты Алексей Воронцов (Ярославль) и Валентин Мурашов (Москва). Резервный рефери – Владимир Сельдяков (Балашиха).



В 1-м туре «Спартак» на своём поле сыграл вничью с «Сочи» (2:2). «Ахмат» на выезде поделил очки с «Арсеналом» (0:0).