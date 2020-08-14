Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Тедеско не попал в заявку «Спартака» на матч с «Ахматом»

Тедеско не попал в заявку «Спартака» на матч с «Ахматом»
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско отсутствует в заявке команды на матч с «Ахматом», опубликованной на сайте РПЛ.

Вместо Тедеско руководить командой будет его помощник Андреас Хинкель.

Встреча 2-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Открытие Арена» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным из Дмитрова. Помогать ему будут ассистенты Алексей Воронцов (Ярославль) и Валентин Мурашов (Москва). Резервный рефери – Владимир Сельдяков (Балашиха).

В 1-м туре «Спартак» на своём поле сыграл вничью с «Сочи» (2:2). «Ахмат» на выезде поделил очки с «Арсеналом» (0:0).

Доменико Тедеско: я не устал от работы в «Спартаке»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020