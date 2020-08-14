«Сочи» и «Химки» сыграли вничью

Матч второго тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Химки» завершился вничью со счётом 1:1. Встреча прошла на стадионе «Фишт».

Первый гол химчан в сезоне забил полузащитник Александр Трошечкин. Ему удалось точно пробить по воротам на 26-й минуте встречи.

Во второй половине матча хозяевам удалось сравнять счёт. Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа забил во втором туре подряд. Хавбек пробил в угол ворот из пределов штрафной.

Таким образом, «Химки» набрали первое очко в чемпионате. «Сочи» второй раз подряд сыграл вничью и набрал два очка в начавшемся сезоне.

В третьем туре сочинская команда сыграет с «Рубином». «Химки» отправятся в Саранск, чтобы встретиться с «Тамбовом». Обе встречи состоятся 18 августа.