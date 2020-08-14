«Сочи» и «Химки» сыграли вничью
Матч второго тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Химки» завершился вничью со счётом 1:1. Встреча прошла на стадионе «Фишт».
Первый гол химчан в сезоне забил полузащитник Александр Трошечкин. Ему удалось точно пробить по воротам на 26-й минуте встречи.
Во второй половине матча хозяевам удалось сравнять счёт. Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа забил во втором туре подряд. Хавбек пробил в угол ворот из пределов штрафной.
Таким образом, «Химки» набрали первое очко в чемпионате. «Сочи» второй раз подряд сыграл вничью и набрал два очка в начавшемся сезоне.
В третьем туре сочинская команда сыграет с «Рубином». «Химки» отправятся в Саранск, чтобы встретиться с «Тамбовом». Обе встречи состоятся 18 августа.
- 14 августа 2020
-
22:14
-
22:13
-
22:05
-
22:02
-
21:57
-
21:52
-
21:43
-
21:39
-
21:34
-
21:29
-
21:19
-
21:00
-
20:57
-
20:55
-
20:41
-
20:37
-
20:35
-
20:33
-
20:24
-
20:18
-
20:16
-
20:11
-
20:06
-
19:57
-
19:49
-
19:41
-
19:33
-
19:22
-
19:18
-
19:15
-
19:09
-
18:58
-
18:55
-
18:34
-
18:27
Партнерский контент