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Ларссон открыл счёт с пенальти в матче «Спартак» — «Ахмат»

Ларссон открыл счёт с пенальти в матче «Спартак» — «Ахмат»
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон, реализовав пенальти в ворота грозненского «Ахмата», открыл счёт в матче.

Встреча 2-го тура Российской Премьер-Лиги проходит на стадионе «Открытие Арена» в Москве. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным из Дмитрова. Ему помогают ассистенты Алексей Воронцов (Ярославль) и Валентин Мурашов (Москва). Резервный рефери – Владимир Сельдяков (Балашиха).

В 1-м туре «Спартак» на своём поле сыграл вничью с «Сочи» (2:2). «Ахмат» на выезде поделил очки с «Арсеналом» (0:0).

В минувшем сезоне «Спартак», в 30 турах набрав 39 очков, занял седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. «Ахмат» (31) финишировал на 13-м месте.

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