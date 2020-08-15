Веретенников: обидно, что в двух домашних матчах «Рубин» набрал всего одно очко

Исполняющий обязанности главного тренера «Рубина» Олег Веретенников прокомментировал результат матча с «Уралом» (1:1)



«Не совсем довольны игрой в прошлом матче, было допущено две ошибки при пропущенных мячах. Не считая этого, особых претензий к команде не было. Решили не менять состав. Плюс у нас есть дисквалифицированные и травмированные игроки.



Удаление Меркулова? Сложно сказать, не успел за эпизодом — всё внимание было сосредоточено на штрафной площади. Мы, сидя на лавке, видели, что там чуть раньше в штрафной было нарушение правил. Не видел эпизода, даже повтора не видел, поэтому сложно на этот вопрос ответить.



Все было подчинено игре и подготовке. И.о. главного тренера – действительно формальность, нужно прийти на пресс-конференцию, ответить на вопросы на флеш-интервью. В остальном была такая же работа, как и до этого матча.



Конечно, „Рубин“ рассчитывал на большее, хотелось бы и сегодня взять три очка. Мне кажется, мы были ближе к победе по сумме созданных моментов у чужих ворот. Поэтому обидно, что в двух домашних матчах набрали всего одно очко.



Ждём и Сашу Зуева, и Олега Шатова. В ближайшее время они должны войти в общую группу. Считаю, и Иван Игнатьев, и Джордже Деспотович сегодня провели хороший матч. Были моменты у обоих, жаль, не забили. У Деспота было два хороших момента, в своем стиле он в быстрой ответной атаке мог забить, а затем после углового чуть не попал в створ», — приводит слова Веретенникова пресс-служба «Рубина».

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