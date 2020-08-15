«Рубин» дома сыграл вничью с «Уралом». В командах случилось по удалению

В матче второго тура Российской Премьер-Лиги «Рубин» — «Урал» победителя выявлено не было, команды сыграли вничью — 1:1. Встреча проходила в Казани на стадионе «Ак Барс Арена».

Счёт в матче открыли гости. На 12-й минуте пенальти реализовал нападающий «Урала» Эрик Бикфалви. На 31-й минуте хозяева остались в меньшинстве. Вторую жёлтую карточку получил защитник «Рубина» Михаил Меркулов. Спустя четыре минуты казанской команде удалось сравнять счёт. Одиннадцатиметровый реализовал нападающий Иван Игнатьев.

Во втором тайме уравнялись и составы. Был удалён с поля полузащитник «Урала» Роман Емельянов, получивший второй «горчичник». Обе команды имели опасные моменты, но больше никому забить так и не удалось. Итог встречи — 1:1.

Следующий матч «Рубин» проведёт с «Сочи» на выезде 18 августа. «Урал» дома встретится с «Локомотивом» 19-го числа.