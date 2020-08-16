Илья Шкурин рассказал о дебютном голе за ЦСКА
Нападающий ЦСКА Илья Шкурин поделился впечатлениями от дебютного гола в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом» (2:1). Напомним, гол Шкурина принёс «армейцам» победу.
«Это долгожданный гол. Очень рад забить, тем более в таком тяжёлом матче. Когда не выступал, это мотивировало меня заслужить больше игрового времени. Беспокоился ли, что мяч не засчитают? Почему-то был уверен, что гол чистый.
Серия из побед придаёт команде уверенности. ЦСКА хорошо начал сезон, так что уверенно двигаемся дальше», — сказал Шкурин в интервью клубной пресс-службе.
В минувшем сезоне ЦСКА, в 30 турах набрав 50 очков, занял 4-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Тамбов» (31) — 14-е место. Чемпионом страны стал «Зенит».
Дебютный гол Шкурина принёс ЦСКА победу над «Тамбовом»
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