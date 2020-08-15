Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Дебютный гол Шкурина принёс ЦСКА победу над «Тамбовом»

Дебютный гол Шкурина принёс ЦСКА победу над «Тамбовом»
Футбол / РПЛ 0

В матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА обыграл «Тамбов». Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:1.

На 29-й минуте встречи счёт открыл Константин Кучаев: приняв мяч после навеса от центра поля, он обыгрался с Арнором Сигурдссоном у штрафной и пробил низом в правый угол ворот Сергея Рыжикова. В концовке первого тайма Александр Карапетян сравнял счёт, забив головой после передачи Павла Карасёва.

На 55-й минуте дебютный гол за ЦСКА забил форвард Илья Шкурин. После навеса Марио Фернандеса в штрафную Георгий Щенников навесил на Шкурина, чей удар головой Рыжиков потащил, но отбил мяч совсем недалеко. Шкурин успел пробить ещё раз и отправить мяч в пустой угол.

В 1-м туре ЦСКА в гостях со счётом 2:0 обыграл «Химки», а «Тамбов» дома проиграл «Ростову» (0:1).

В минувшем сезоне ЦСКА, в 30 турах набрав 50 очков, занял 4-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Тамбов» (31) — 14-е место. Чемпионом страны стал «Зенит».

Россия - Премьер-Лига. 2-й тур
15 августа 2020, суббота. 18:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 1
Тамбов
Тамбов
1:0 Кучаев – 29'   1:1 Карапетян – 42'   2:1 Шкурин – 55'
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020