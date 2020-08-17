«Рубин» заключил новый контракт с Игорем Коноваловым

Казанский «Рубин» продлил контракт с полузащитником Игорем Коноваловым, сообщает inkazan со ссылкой на пресс-службу «Рубина».



Новое соглашение 24-летнего футболиста с казанским клубом рассчитано до мая 2024 года. Подробности заключения нового контракта не сообщаются. Прошлое соглашение действовало до июля 2020 года.



В сезоне-2019/2020 Коновалов принял участие в 30 матчах за «Рубин» во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. В текущем сезоне полузащитник казанцев сыграл в 2 матчах Российской Премьер-Лиги.

«Рубин» набрал 35 очков в 30 матчах и занял 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Чемпионом страны стал петербургский «Зенит», в 30 встречах набравший 72 очка.