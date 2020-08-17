Давид Сильва написал прощальное письмо после ухода из «Манчестер Сити»

Полузащитник Давид Сильва написал «Манчестер Сити» трогательное прощальное письмо.



«Время пришло. После 10 лет и 13 трофеев пришло время попрощаться с клубом, который оставил неизгладимый след в моей жизни и карьере. Оглядываюсь назад и понимаю, что не мог принять лучшего решения, чем ответить согласием на предложение «Манчестер Сити» присоединиться к их проекту в 2010 году.



Мы с „Манчестер сити“ выросли вместе. Эти 10 лет я развивался в личном и профессиональном плане. Праздновал множество побед и проживал невероятные моменты. Видел, как родился мой прекрасный сын Матео, и даже начал чувствовать себя комфортно под проливным дождём! „Манчестер Сити“ — это фантастическая семья. Никогда не забуду, как они бросились мне помогать, когда я переживал самые тяжёлые моменты жизни, предлагая мне поддержку и сочувствие.



Именно поэтому хочу сказать, что это было настоящим удовольствием — носить небесно-голубую футболку и капитанскую повязку нашего клуба, делить раздевалку с лучшими в мире игроками и тренерами, работать рядом с лучшими представителями клуба и членами правления. А самое главное, всё это время меня поддерживали великолепные болельщики, в хорошие и плохие моменты. Вы действительно потрясающие.



Надеюсь, в будущем «Манчестер Сити» достигнет ещё больших успехов. Буду поддерживать команду на расстоянии. Счастлив, что разделил эти незабываемые моменты с семьей «Манчестер Сити». Вы всегда будете в моём сердце. Хочу обнять каждого «горожанина». Ваш Давид Сильва», — написал Сильва на своей странице в «Инстаграме».

«Манчестер Сити» установит статую Давида Сильвы у домашнего стадиона клуба