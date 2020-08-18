Матч «Марсель» — «Сент-Этьен» перенесён из-за коронавируса

Матч 1-го тура чемпионата Франции «Марсель» — «Сент-Этьен» перенесён из-за коронавируса у футболистов марсельской команды, сообщается в официальном "твиттере" лиги.

В «Марселе» накануне было диагностировано три случая заражения COVID-19. Около недели назад пресс-служба французского клуба объявила о наличии одного положительного теста. Таким образом, в «Марселе» четыре случая заражения.

Игра 1-го тура Лиги 1 должна была состояться 21 августа. Теперь встреча перенесена на 16 или 17 сентября. Окончательная дата будет определена по согласованию с основным телевещателем матчей чемпионата Франции.

В минувшем сезоне Лиги 1 «Марсель» занял второе место, гарантировав себе участие в Лиге чемпионов. «Сант-Этьен» расположился по итогам чемпионата на 17-м месте.