В «Ливерпуле» выявлен заражённый коронавирусом
В «Ливерпуле» был обнаружен случай заражения коронавирусом, сообщает Kronen Zeitung.
Инфицированный был выявлен по итогам тестирования. Источник не уточняет, является ли заражённый футболистом или работником клуба. В настоящее время мерсисайдцы находятся в Австрии на предсезонном сборе.
«Ливерпуль» в минувшем сезоне стал чемпионом Англии. Титул стал для красных первым за 30 лет. В 38 турах подопечные Юргена Клоппа набрали 99 очков и в турнирной таблице опередили ближайшего преследователя, «Манчестер Сити», на 18 очков. В топ-4 первенства также вошли «Манчестер Юнайтед» и «Челси».
В Лиге чемпионов «Ливерпуль» добрался до стадии 1/8 финала, где по итогам двухматчевого противостояния уступил мадридскому «Атлетико».
Клопп допустил, что может закончить с тренерской карьерой после контракта с «Ливерпулем»
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