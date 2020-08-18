В «Химках» опровергли информацию о возможной отставке Гунько

Руководитель пресс-службы подмосковных «Химок» Иван Тугарин опроверг информацию, что руководство клуба может уволить главного тренера команды Дмитрия Гунько.

«Информация абсолютно не соответствует действительности. Руководство клуба полностью доверяет Дмитрию Гунько и не ведёт никаких переговоров с другими специалистами. Мы верим, что нам удастся исправить турнирное положение», — сообщил Иван Тугарин «Чемпионату».

«Химки», в трёх турах набрав одно очко, занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером является «Зенит» (6). Следующий матч подмосковный клуб проведёт с грозненским «Ахматом». Матч состоится 22 августа в Химках на стадионе «Арена Химки». Начало встречи — в 16:00 мск.