«Ахмат» — «Ротор»: стартовые составы на матч 3-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы грозненского «Ахмата» и волгоградского «Ротора» на матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Ахмат»: Шелия, Быстров, Пуцко, Семёнов, Богосавац, Тимофеев, Исмаэл, Харин, Умаев, Бериша, Понсе.
Запасные: Гудиев, Мелихов, Адамов, Иванов, Х.Кадыров, Ильин, Роши, Швец, А.Кадыров.
«Ротор»: Довбня, Пискунов, Кожемякин, Гогуа, Степанов, Алейник, Песегов, Султонов, Макаров, Жигулёв, Муллин.
Запасные: Репин, Байрыев, Николаев, Манучарян, Матрикарди, Серченков.
Встреча состоится сегодня на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном, стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча «Ахмат» — «Ротор».
После двух туров «Ахмат» (1) занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, «Ротор» (1) — 15-е.
- 19 августа 2020
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