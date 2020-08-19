«Ахмат» — «Ротор»: стартовые составы на матч 3-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы грозненского «Ахмата» и волгоградского «Ротора» на матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги.



«Ахмат»: Шелия, Быстров, Пуцко, Семёнов, Богосавац, Тимофеев, Исмаэл, Харин, Умаев, Бериша, Понсе.



Запасные: Гудиев, Мелихов, Адамов, Иванов, Х.Кадыров, Ильин, Роши, Швец, А.Кадыров.



«Ротор»: Довбня, Пискунов, Кожемякин, Гогуа, Степанов, Алейник, Песегов, Султонов, Макаров, Жигулёв, Муллин.



Запасные: Репин, Байрыев, Николаев, Манучарян, Матрикарди, Серченков.

Встреча состоится сегодня на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном, стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча «Ахмат» — «Ротор».

После двух туров «Ахмат» (1) занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, «Ротор» (1) — 15-е.