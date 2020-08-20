Тикнизян: ЦСКА стал в каких-то аспектах гораздо сильнее, чем в начале июня

Защитник ЦСКА Наир Тикнизян прокомментировал результат матча 3-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:2).
«Сегодня были двоякие впечатления. С одной стороны, я рад, что вышел на поле, с другой — результат не лучший, нам чуть-чуть не хватило по игре. Хочу сказать спасибо болельщикам, которые всегда с нами. Это подгоняет вперёд.
На поле вышел с установкой добавить агрессии впереди, прессинговать, навязывать борьбу. Судя по всему, Виктор Михайлович видит во мне прогресс и поощряет игровыми минутами. Я в свою очередь обязан оправдывать это доверие и прибавлять с каждым матчем.
Естественно, мы стали в каких-то аспектах игры гораздо сильнее, чем в начале июня. Но результат оставляет желать лучшего, поэтому впереди много работы", — приводит слова игрока пресс-служба московского клуба.
- 20 августа 2020
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